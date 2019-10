Sarà un’Italia spezzata in due dal punto di vista del meteo nel weekend: piogge al Nord e in parte del Centro, sole e caldo al Sud. Sono queste le previsioni meteo per sabato 19 e domenica 20 ottobre. (LE PREVISIONI)

Il meteo di sabato 19

Per sabato sono previste piogge nelle regioni settentrionali, con qualche pioggia che interesserà anche parte del Centro soprattutto sulle coste tirreniche. Tempo prevalentemente soleggiato invece sulle coste adriatiche e al Sud.

Le previsioni al Nord

Piogge sparse e qualche acquazzone specie su Nord Ovest, Liguria, Alpi e Prealpi. Si salvano basso Veneto e Romagna, dove è previsto tempo asciutto. Temperature in calo, con le massime che si aggireranno tra i 17 e i 22 gradi. A Milano previsti 18 gradi e pioggia debole. A Torino 16 gradi, cielo coperto e pioggia.

Le previsioni al Centro

Nuvolosità in aumento sulle coste tirreniche, con la Toscana che sarà interessata anche dalla pioggia, in particolare nella zona più settentrionale. Dall’altra parte, sull’Adriatico, tempo più soleggiato. Temperature stabili tra i 20 e i 24 gradi. A Roma cielo prevalentemente sereno con la temperatura intorno ai 23 gradi. A Firenze 22 gradi e cielo coperto.

Le previsioni al Sud

Prevale il sole in tutto il Sud, fatta eccezione per qualche nuvolosità sulla Campania e sulla Sicilia meridionale. Temperature stabili, anche oltre i 25 gradi in alcune zone. A Napoli previsti sole e 23 gradi. Un grado in più a Palermo, dove il tempo sarà prevalentemente soleggiato.

Il meteo di domenica 20

Per domenica prevista ancora pioggia su gran parte del Nord Italia, mentre al Centro tempo prevalentemente soleggiato fatta eccezione per l’alta Toscana. Al Sud sole e caldo fuori stagione.

Le previsioni al Nord

Nord Ovest ancora interessato dalle piogge, con fenomeni anche intensi soprattutto su Liguria e alto Piemonte. Rovesci anche in Lombardia e in prossimità delle Alpi, mentre il clima rimarrà asciutto su basso Triveneto ed Emilia-Romagna. A Milano previsti 20 gradi e rovesci. A Torino 16 gradi, cielo coperto e pioggia.

Le previsioni al Centro

Al Centro nuvolosità sul medio-alto Tirreno e rovesci sull’alta Toscana. Per il resto, tempo stabile grazie alla permanenza dell’alta pressione e clima molto mite. A Roma prevalenza di sole e temperatura intorno ai 25 gradi. A Firenze 24 gradi con tempo variabile e possibili piogge.

Le previsioni al Sud

Anche al Sud tempo soleggiato dappertutto e caldo fuori stagione soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia. A Napoli cielo prevalentemente sereno e temperatura che si aggirerà intorno ai 23 gradi. Sole e 25 gradi a Palermo.