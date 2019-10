L’autore televisivo Casimiro Lieto è stato arrestato insieme ad altre 7 persone nell'ambito di un'indagine per corruzione in atti giudiziari della procura di Salerno. Lieto, autore anche di alcuni programmi Rai, sarebbe coinvolto in uno dei 10 episodi di corruzione sotto la lente dei magistrati salernitani ed è accusato di concorso in corruzione. Secondo i pm avrebbe fatto pilotare a proprio favore una sentenza legata a un accertamento di circa 230mila euro, in cambio di un posto di lavoro al figlio del presidente della quarta sezione della commissione tributaria, Fernando Spanò. Intanto la Rai ha annunciato di aver "avviato l'iter per la risoluzione del contratto di collaborazione di Casimiro Lieto".

Accusa di concorso in corruzione

Lieto deve rispondere di uno dei 13 capi di imputazione contestati agli arrestati questa mattina, in concorso con Antonio Mauriello, ex giudice tributario e attualmente membro del Consiglio nazionale della giustizia tributaria a Roma, e Fernando Spanò, presidente della IV sezione del Consiglio tributario regionale di Salerno.

"Mauriello ostentava rapporti con la Lega"

Spanò ha raccontato agli inquirenti che fu Mauriello a presentargli Casimiro Lieto, che avrebbe dovuto trovare un posto al figlio in cambio dell'intervento del giudice in un procedimento alla Commissione tributaria che lo riguardava. E proprio perché Mauriello ripetutamente ostentava i suoi rapporti con la Lega, ha detto Spanò secondo quanto riporta il Gip nell'ordinanza, "i giudici avevano un sentimento oltre che di amicizia anche di convenienza in quanto lo ritenevano legittimante in grado di farsi promotore presso il Consiglio di presidenza delle loro esigenze professionali, potendo il Mauriello perorare, a livello centrale, l'adozione di provvedimenti legislativi vantaggiosi per tutti i giudici tributari, in particolare per quelli non togati".

La vicenda del figlio di Spanò

Quanto alla vicenda dell'assunzione del figlio, il giudice ha spiegato: all'epoca "avevo sempre il problema legato alla ricerca di un'occupazione stabile e remunerativa per mio figlio Franco, le cui precarie condizioni economiche oltre che familiari...sono state la causa principale per la quale mi sono trovato coinvolto in tale vicenda illecita. Pertanto, proprio attraverso le interessenze e i legami di Antonio Mauriello a livello politico, contavo di trovare una sistemazione e una situazione di stabilità economica per mio figlio". In questo contesto, conclude il gip, Spanò "colloca le pronunce favorevoli che ha emesso, su richiesta di Mauriello, a favore dell'imprenditore Lieto il quale offrì al figlio un posto di lavoro".

L'indagine

Nell'ordinanza il Gip parla di "sistema consolidato che sembrava essere unicamente la punta di un iceberg ben più profondo". Il giudice descrive l'intero presunto sistema corruttivo sul quale, ormai da mesi, sta lavorando la Guardia di Finanza di Salerno, svelando una serie di episodi di corruzione che vedono coinvolti giudici, funzionari, commercialisti ed imprenditori.

Data ultima modifica 18 ottobre 2019 ore 19:22