Meteo, le previsioni di martedì 15 ottobre

Nella giornata di martedì 15 ottobre, il meteo peggiora al Nord, con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco sulla Liguria, e al Centro con temporali, anche forti, in Toscana dove sarà codice giallo. Al Sud, invece, cieli sereni o parzialmente nuvolosi, ma in serata sono attesi peggioramenti su Campania e Sicilia meridionale (IL METEO).

Il meteo al Nord

Al Nord peggiora a partire da Ovest con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco sulla Liguria. Fenomeni in estensione serale al Triveneto. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. A Milano attesa pioggia, con temperature intorno ai 19 gradi, così come a Torino.

Le previsioni al Centro

Al Centro peggiora sulle regioni tirreniche con acquazzoni e qualche temporale, anche forte, in Toscana per via di una perturbazione atlantica. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi. A Roma cielo nuvoloso e 25 gradi, mentre a Firenze è attesa pioggia.

Allerta in Toscana, codice giallo

La Toscana sarà interessata da una perturbazione per tutta la giornata del 15 ottobre. Pertanto, informa una nota, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali con validità dalle ore 11 fino alle ore 22. Interessate la costa e poi Arcipelago, Garfagnana (bacino del Serchio), Lunigiana e zone meridionali (bacini Fiora, Albegna e Ombrone grossetano) e, più in generale, le province di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. Nella prima parte della giornata sono previste piogge sparse di debole-moderata intensità sulle zone occidentali della regione, più frequenti sui rilievi. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad estendersi alle zone interne della regione. Possibili forti colpi di vento, grandinate e fulmini.

Il meteo al Sud

Al Sud, cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Peggioramento serale su Campania e Sicilia meridionale, oltre che in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. A Napoli cielo parzialmente nuvoloso, così come a Palermo dove la temperaturà sarà di circa 24 gradi.