La terra di confine più a Nord dell'Italia si chiamerà, per legge, solo "Provincia di Bolzano". Cancellati quindi i termini "Alto Adige" e "altoatesino". La novità è stata decisa con l'approvazione del Consiglio provinciale del capoluogo del Trentino del disegno di legge n.30/19-XVI sulle "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

L'approvazione della legge

Il disegno di legge è stato approvato con 24 sì, del Suedtiroler Volkspartei, Suedtiroler Freiheit e Freiheitlichen, un no di L'Alto Adige nel cuore-Fratelli d'Italia, e cinque astensioni tra PD, Verdi, Lega e Team Koellensperger. La regola entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Resta invece invariato il vocabolo in lingua tedesca, Suedtirol.

Presidente della provincia: "Il Governo non impugnerà la legge"

"Credo che il Governo italiano non si permetterà di impugnare questa legge - ha detto nel suo intervento Arno Kompatscher, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano - l'impugnazione sarebbe un grave affronto, e comunque non ci sarebbero problemi davanti alla Corte costituzionale". E ha poi aggiunto: "Il mio appello è di venirci incontro, io preferisco il termine 'Sudtirolo' ma nella Costituzione si parla di 'Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol' e di 'Provincia autonoma di Bolzano'". Il consigliere Alessandro Urzì, che ha votato contro il disegno di legge, sostiene invece che questi sono "atteggiamenti anti-italiani, non antifascisti".