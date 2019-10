“Accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali”. È con questa motivazione che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento per mafia per diciotto mesi del Consiglio comunale di Cerignola (Foggia) e il contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente a una commissione di gestione straordinaria. "Da oggi comincia per la nostra città un periodo di buio”, ha commentato su Facebook il sindaco, ora decaduto, Franco Metta. “Questa è l'antimafia dei fatti”, ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. (CHI DECIDE IL COMMISSARIAMENTO DI UN COMUNE)

Metta: “Mi hanno fatto fuori temporaneamente”

Metta ha commentato la vicenda con un video sulla sua pagina Facebook, dove parla appunto di un periodo buio promettendo: “Lavorerò affinché sia il più breve possibile e il meno dannoso possibile. Ma non posso garantirvi che non ci saranno danni e che non sarà di tempo consistente". "Mi hanno fatto fuori, temporaneamente - ha aggiunto - Non ci sono riusciti con la magistratura perché non hanno potuto arrestarmi, perché c'è sempre un giudice che garantisce". "Non ci sono riusciti con i soldi - prosegue - perché li ho fatti arrestare; con le minacce perché li ho denunciati". Secondo Metta, sarebbe stato usato il "metodo più insidioso, quello da cui non ti puoi difendere. Basta - dice - mettere in fila una serie di amenità e ti trovi privato della carica che ti avevano consegnato democraticamente i cittadini". Infine, Metta ha promesso che subito dopo il commissariamento lui e la sua amministrazione saranno pronti a tornare alla guida di Cerignola.

Boccia: “Ora tocca alla parte sana della città avere la forza di rialzarsi”

"La ministra Lamorgese e gli apparati dello Stato che hanno lavorato sul dossier che ha portato allo scioglimento del comune di Cerignola hanno fatto un ottimo lavoro - ha detto Boccia - Ora tocca alla parte sana della città, che ha una storia straordinaria, avere la forza e la capacità di rialzarsi. Il governo e le istituzioni, attraverso i commissari, saranno vicini alla città e a tutti i cittadini di Cerignola".