A distanza di due mesi, il misterioso vincitore al Superenalotto di oltre 209 milioni di euro è passato all’incasso: Sisal SpA, concessionaria del gioco, ha reso noto che la schedina è stata presentata per le procedure di ritiro del premio, a cura di un ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l'assoluto anonimato. La vincita più alta mai assegnata nella storia del SuperEnalotto di Sisal è stata realizzata grazie a una giocata di soli 2 euro, in un bar di Lodi. Per legge il vincitore aveva a disposizione tre mesi di tempo - quindi fino al 14 novembre - per riscuotere la vincita.

La barista: "Anche se sapessi chi ha vinto, non lo direi"

"Anche se sapessi chi ha vinto non lo direi”, ha detto, dopo aver saputo del ritiro della supervincita, Marisa Caserini, contitolare del bar Marino dove, il 13 agosto scorso, si è festeggiato per la supervincita. La dichiarazione arriva dopo che, nei giorni scorsi, si erano diffuse due voci: una su una presunta telecamera piazzata proprio sul banco di gioco, l'altra sull'imminente cambio di gestione del bar. "So di tutte queste voci che sono state messe in giro - spiega la donna - e non so perché qualcuno possa dire tante stupidaggini. Noi tabaccai - aggiunge - non sappiamo né giorno né orario della giocata, non so come altri tabaccai possano asserire il contrario e riguardo alla telecamere, comunque, c'è la legge sulla privacy. Ci sono responsabilità penali. Quindi io non so nulla. Ma anche se sapessi non lo direi. So solo, come abbiamo sempre detto, che il bar non ha nessuna percentuale sulla vincita: va tutto al vincitore e basta. Peraltro sulla stupidaggine che sta girando riguardo al fatto che starei chiudendo, questa non è assolutamente vera. E comunque, in ogni caso, sarei anche libera di chiudere quando voglio".