Paura a Terni per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Staderini. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della questura di Terni. In base alle prime informazioni, nell'abitazione viveva una coppia di giovani fuori casa al momento del rogo. Un trentenne, residente nel palazzo, è stato trasferito in ospedale dopo che ha lamentato problemi alle vie respiratorie. Le sue condizioni non risultano gravi.

Le cause del rogo sono ancora da chiarire

L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Immediato l’intervento dei pompieri nel condominio, alto una decina di piani. Il fumo sprigionato dalle fiamme è stato visibile per diversi minuti anche a distanza di diverse centinaia di metri. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato, ma al momento non risultano esplosioni. Altri residenti del palazzo hanno riferito di aver visto il fumo e quindi di essersi riversati sulle scale. Il condominio è stato temporaneamente evacuato, in attesa che i pompieri terminino gli interventi di spegnimento e bonifica dell’appartamento. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio.