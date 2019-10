Meteo, le previsioni di martedì 8 ottobre

Martedì 8 ottobre proseguirà il miglioramento già iniziato nella giornata precedente, soprattutto al Nord dove il tempo sarà nel complesso soleggiato. Anche al Centro previste condizioni climatiche favorevoli con prevalenza di sole su tutte le Regioni. Discorso diverso per il Sud dove insistono rovesci anche a carattere temporalesco su Calabria e Sicilia (LE PREVISIONI).

Il tempo al Nord

Fatta eccezione per alcuni annuvolamenti irregolari, più diffusi e compatti a ridosso della fascia prealpina di Lombardia e Veneto, al Nord sarà bello e soleggiato. Nello specifico, a Milano giornata in prevalenza poco nuvolosa, anche se non sono escluse nubi sparse nelle prime ore del mattino. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C. Anche a Torino cielo sereno per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Massima di 18°C, minima di 9°C.

Il meteo al Centro

Anche al Centro ampi spazi soleggiati un po’ ovunque, se si escludono residui addensamenti sulle coste adriatiche in dissolvimento dal pomeriggio. A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata nella quale la temperatura massima registrata sarà di 24°C e la minima di 14°C. A Firenze condizioni climatiche quasi identiche alla capitale, cambia solo la minima che sarà di 10°C.

Il tempo al Sud

Se al Centronord sarà in prevalenza soleggiato, non si può dire lo stesso per tutte le Regioni del Sud dove saranno presenti rovesci anche temporaleschi su Calabria ionica e Sicilia orientale. Mentre sarà bello altrove con temperature in locale aumento, massime tra 20°C e 25°C. A Napoli, per esempio, sarà bel tempo con sole splendente per l'intera giornata e una massima di 22°C. A Palermo, invece, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Temperatura comunque gradevole: 25°C la massima, 19°C la minima.