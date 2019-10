Sirene spiegate a Roma, in Piazza del Viminale. È l’omaggio delle pattuglie della Guardia di Finanza e dei Carabinieri davanti al Viminale per rendere omaggio ai poliziotti assassinati a Trieste durante la sparatoria di ieri in questura. "Un gesto di solidarietà - fa sapere la Guardia di Finanza - nei confronti della Polizia di Stato che ha perso tragicamente due suoi agenti".

La tragedia di Trieste

I due agenti rimasti uccisi avevano 34 e 31 anni. Pierluigi Rotta e Matteo Demenego sono stati aggrediti da Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli erano in attesa di essere interrogati in relazione a un furto avvenuto in mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due fratelli, dopo aver chiesto di andare in bagno, si sarebbe impossessato della pistola di un agente, con la quale ha esploso i colpi mortali. (SPARATORIA TRIESTE, CHI SONO I POLIZIOTTI UCCISI)