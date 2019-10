Alejandro Augusto Stephan Meran, il domenicano che ha sparato all'interno della questura di Trieste, ha sottratto le pistole ad entrambi i poliziotti che poi ha ucciso e non solo al primo agente che lo aveva accompagnato in bagno (GUARDA LA FOTOGALLERY). Sono alcuni dei particolari che emergono sulla tragedia di venerdì 4 (CHI ERANO I DUE POLIZIOTTI).

Le indagini

I rilievi all’interno e all'esterno della questura si sono conclusi a tarda notte. Gli esperti della scientifica di Padova hanno operato con torce e altri strumenti per raccogliere prove utili all'indagine, lungo il marciapiede e la strada adiacente all'edificio.

La ricostruzione dei fatti

Alejandro Augusto Stephan Meran, affetto da disagio psichico, dopo aver chiesto di andare in bagno avrebbe aggredito un agente. In mattinata aveva rubato il motorino ad una signora, facendola cadere. Si era però pentito e aveva chiamato il fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni, per chiedergli consiglio. Era stato quest'ultimo ad avvertire la polizia. I due erano stati poi recuperati da una Volante e un'auto della Squadra Mobile. Una volta arrivati in Questura, però, la tragedia. "Per motivi in fase di accertamento - si legge in una nota della Questura - uno dei due ha distolto l'attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati".

L’omaggio all’Altare della Patria

Nella serata di venerdì 4, a Roma, c’è stato anche un commovente omaggio all'Altare della Patria alle due vittime: Pierluigi Rotta, agente scelto originario di Pozzuoli e figlio di un poliziotto, e Matteo De Menego. Mentre oggi, a Trieste, è la giornata del lutto cittadino proclamata dal sindaco subito dopo la tragedia.