F. ha 19 anni, è disabile ma nella sua scuola non c'è nessun insegnante di sostegno, nessuno che si occupi di lei, che la segua nell'apprendimento. E' così costretta a passare le ore in classe "seduta al banco a guardare gli altri". Succede a Sassari e a denunciare la situazione è la mamma di F. che, suo malgrado, non ha altra scelta che ritirare la figlia da scuola. Il suo sfogo, affidato a Facebook, ha raggiunto migliaia di utenti in breve tempo.

"Sono costretta a ritirare mia figlia da scuola"

"Bene anche oggi F. si ritrova sola in classe a guardare i suoi compagni che fanno lezione, poiché lei non ha ancora nessuna insegnante: cosa dovutagli. Pensate una ragazza, 4 ore seduta in un banco a guardare gli altri", si legge nel post della donna, che continua così: "Mi vedo costretta a ritirare F. da scuola. Sicuramente tutto ciò avrà delle conseguenze danni morali alla ragazza".

Mancano insegnanti di sostegno

Non è il primo caso del Sassarese: un episodio simile è stato riportato ieri dalla Nuova Sardegna quando un ragazzino di Porto Torres che frequenta le scuole medie è stato costretto a restare a casa perché non era stata nominata nessuna insegnante di sostegno.