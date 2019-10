Dopo le dimissioni del Cda dell'Ama, l'azienda che per conto del Comune di Roma si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, l'Ordine dei Medici della capitale lancia l'allarme: "Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti "si rischia l'emergenza sanitaria". Secondo l'Ordine dei Medici "il caos in cui versa l'Ama con le ennesime dimissioni dell'ennesimo Cda e la nomina di un nuovo responsabile preoccupa l'Ordine dei medici di Roma e provincia", affermano il presidente e il vicepresidente Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti. Va evitato che "si creino cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici".

Ordine dei Medici: “Non c’è tempo da perdere”

L’Ordine dei medici di Roma e provincia continua "a monitorare costantemente la situazione. La raccolta dei rifiuti nella Capitale d'Italia - proseguono il presidente e il vicepresidente Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti - si regge, e male, su un fragilissimo equilibrio basato principalmente sulla buona volontà delle Regioni vicine ad accogliere, seppur a caro prezzo, i nostri residui. Non c'è spazio dunque per improvvisi blackout del ciclo di raccolta e smaltimento. Come Ordine dei Medici - proseguono - abbiamo e sentiamo il dovere di rivolgere un appello a tutti i soggetti che ne hanno la responsabilità affinché si siedano intorno a un tavolo e trovino una soluzione in breve tempo. L'Ordine è disponibile a fare la sua parte e incontrare i vertici dell'Ama. Occorre evitare che in breve tempo si creino nella capitale d'Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado diventi attrattivo per gli animali". Non c'è tempo da perdere" concludono Magi e Bartoletti.

Il caos rifiuti a Roma

Il servizio di raccolta dei rifiuti a Roma va avanti a singhiozzo da tempo. L'1 ottobre, il Comune di Roma ha nominato Stefano Zaghis amministratore unico di Ama, dopo che si è dimesso il Cda. Le dimissioni sono arrivate a poco più di 100 giorni dall'insediamento. All'origine della decisione lo scontro con il Campidoglio, non solo sui 18 milioni di crediti vantati ma, spiegano gli amministratori dimissionari di Ama in una lettera alla sindaca Raggi, la "assoluta inerzia e constatata mancanza di una fattiva e concreta collaborazione". E' il quinto cambio in 3 anni della governance di Ama. L'assessore al Bilancio e al coordinamento delle aziende partecipate del Comune di Roma Gianni Lemmetti ha replicato: "Mai mancato il sostegno all'azienda".