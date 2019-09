Parte martedì 1 ottobre il secondo censimento annuale promosso dall’Istat. Si tratta della seconda edizione dopo quella del 2018. Da due anni, infatti, l’Istituto di ricerca effettua le sue rilevazioni non più a scadenza decennale ma, appunto, ogni 12 mesi.

Quali e quanti sono i Comuni interessati

Come spiega Istat stessa sul proprio sito, a differenza dei passati censimenti, quello permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Per questa ragione, ogni anno i nuclei chiamati a partecipare sono circa 1,4 milioni, in oltre 2.800 comuni. Tra questi ci sono anche le città italiane principali quali Milano, Roma, Napoli, Firenze e Palermo.

Quali sono le novità del censimento annuale

Nonostante le rilevazioni vengano fatte su una base campione e non sull’intera popolazione, il nuovo censimento è comunque in grado di fornire informazioni rappresentative dell’intera cittadinanza, grazie alla cosiddetta rilevazione “areale”, cioè quelle in cui le famiglie ricevono la visita a casa di un addetto del Comune, e quelle “da lista” ottenute dalla compilazione di un apposito questionario che l'Istat ha inviato estraendo dalle liste anagrafiche del Comune un campione di famiglie. Lo stesso Istituto di Statistica ricorda inoltre che una famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento. Inoltre, fa sapere Istat, ogni famiglia selezionata verrà informata dell'arrivo del rilevatore, attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni. Le famiglie che non riceveranno alcuna lettera non faranno parte del campione.