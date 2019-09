Quattro licei romani, 100 studenti e una grande passione per uno dei gruppi più influenti della storia della musica del XX secolo. Questi gli ingredienti chiave di “Queencubo”, un video di 4 minuti e 31 secondi che, in meno di una settimana, ha spopolato sul Web raggiungendo oltre 24mila visualizzazioni su Youtube.

Un medley a cappella dei brani più conosciuti

Un medley dei Queen arrangiato, studiato e cantato da un centinaio di ragazzi provenienti dai licei Albertelli, De Sanctis, Keplero e Visconti, e inciso dal vivo proprio nel cortile di quest’ultimo. Da “We will rock you” a “The show must go on” passando per “Somebody to love” e “Bohemian Rhapsody”.

A dirigere il tutto il maestro Dodo Versino, doppiatore e fondatore del settetto vocale Anonima Armonisti. A dettare il tempo il battito di mani e piedi dei ragazzi. 270 secondi di canto rigorosamente a cappella, senza l’aiuto di alcun strumento musicale.