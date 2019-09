Oltre 350 roghi in impianti di rifiuti in due anni. Un'emergenza che attraversa tutta la Penisola. È un caso? Difficile pensarlo. "Nessuno può credere all'autocombustione continua quale origine dei roghi negli impianti di trattamento dei rifiuti. E' invece evidente e assolutamente plausibile che la regia sia della criminalità organizzata, specie di 'ndrangheta e camorra e questo accade sia in Veneto che in Lombardia".

I roghi di rifiuti hanno regia criminale

Non usa mezzi termini Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, durante il suo intervento al Forum internazionale sull'economia dei rifiuti promosso dal consorzio Polieco. Il senatore non si ferma a questo: "Se alcuni territori sono diventati negli anni pattumiera di traffici illeciti, così come accaduto in Campania attraverso il clan di Bidognetti e company trafficando in rifiuti dalla Toscana, è evidente - sottolinea - che anche che chi doveva controllare non ha controllato. Gli enti sono facilmente infiltrabili e infiltrati da politici che non fanno l'interesse collettivo ma quello dei clan". La dura critica del senatore coinvolge anche le istituzioni, ad ogni livello. Quello che Morra immagina è una più efficace azione di prevenzione per seguire le rotte dei rifiuti, i loro spostamenti con i mezzi oggi a disposizione, come i droni.

Critiche ad alcune Procure: "Sono distratte"

Ma Morra non risparmia stoccate alla magistratura: "Se poi ad essere distratte sono anche alcune Procure che dovrebbero invece indagare e bloccare certi traffici - è l'affondo - allora situazione è davvero grave". Il presidente della commissione parlamentare Antimafia si è poi soffermato sulla Calabria, dove "alcune delle imprese che si occupano della gestione dei rifiuti spendono soldi e tempo in club di calcio che consentono di portare avanti dinamiche altrimenti avversate".