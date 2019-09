Backtoschool, il rientro tra i banchi con Sky TG24

“Senza problemi, senza pensieri”. Prima di tutto grazie per averci seguito, averci taggato, averci scritto, per avere condiviso con noi quei momenti che nella vita forse si ricordano di più. Come sono stati i vostri primi giorni di scuola? Questo vi avevamo chiesto con la nostra iniziativa #backtoschool e così ci avete risposto.

Visi emozionati e zaini benedetti

Tutti più o meno sorridenti, tutti più o meno emozionati, qualcuno alle prese con nuove avventure, nuove scrivanie coperte da libri e quaderni e qualcuno, come Davide, alle prese con nuovi occhiali. Di sicuro un bel paio di occhiali ce li hanno Deborah e suo figlio, entrambi sorridenti ed emozionati, come sorridenti ed emozionati sono il figlio di Dani e la figlia di Ciro. Davvero belli i vostri zaini. Anzi, a proposito di zaini, guardate quanti ce ne sono in queste foto che ci mandano Vincenzo e Maurizio. Quest'ultimo, tra l'altro, racconta come nella parrocchia della Santa Famiglia a Modena ogni anno ci sia proprio la benedizione degli zaini. Insomma, primi giorni di scuola vissuti con diversi stati d'animo.

Romanticismo e bus affollati

C'è chi, come Gennaro, fa già il countdown e chi, come Nick, racconta il primo giorno di scuola di Sebastian, venezuelano, arrivato in Italia da pochissimo. Primi giorni di scuola anche per le figlie di Rosalie e di Priscilla, mamme emozionate forse più delle loro figlie. E mentre la figlia di Priscilla inizia l'ultimo anno di asilo, la figlia di Moninica69 inizia, zaino in spalla, le scuole medie. Ma in queste foto c'è spazio anche per il romanticismo. Una volta i bambini portavano un fiore alla maestra il primo giorno di scuola, scrive Leonardo. Visto che non lo fanno più, a mia moglie, maestra, glieli mando io. Martina, che è siciliana, ha 16 anni ed è pendolare. Lei, in particolare, ricorda quanto a volte sia complicato proprio raggiungere la scuola. Un unico autobus per troppi ragazzi, aria che a volte diventa irrespirabile e una situazione che da anni resta sempre la stessa. Speriamo sia diverso per Nicolò. Anche lui, così sembra, alle prese con l'autobus, ma questa a Vada, in Toscana.

Non solo foto, ma anche tanti video

Fotografie, ma anche video, come questo: la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico dell'istituto Leonardo da Vinci, vicino a Caserta. Insomma, anno scolastico al via, ma non pensiate sia finita qui. Noi ci occuperemo di scuola tutto l'anno e voi, proprio voi, sarete i protagonisti. Insomma, continuate a seguirci.