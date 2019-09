Originaria di Bergamo, ma residente a Torino, l'attrice trentenne Gloria Cuminetti è stata aggredita d aun uomo marocchino, irregolare, nelle strade del capoluogo piemontese. In questi giorni la giovane sta lavorando sul set di 'Giustizia per tutti', fiction con protagonista Raoul Bova in produzione fino a fine anno. L'aggressione sabato 14, intorno alle 19, nel popolare quartiere Barriera di Milano dove la donna abita. L'uomo l'ha avvicinata e, senza dire nulla, le ha sferrato un violento pugno in faccia. Caduta a terra, Cuminetti è stata soccorsa da alcuni passanti che, dopo aver assistito alla scena, hanno chiamato i carabinieri, riferendo loro che poco prima l'uomo aveva anche importunato una coppia.

L'odio social: "Questo succede ai buonisti"

L'extracomunitario, bloccato col taser e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, era sotto l'effetto di sostanze cannabinoidi in stato di agitazione psicomotoria. È stato arrestato con l'accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. "Restiamo umani eh?", ironizzano alcuni sul profilo Facebook dell'attrice, dove l'aggressione per mano di uno straniero viene messa in relazione alle sue prese di posizione in materia di immigrazione. "Spero che tu possa riprenderti - le scrive un altro - ma sappi che oggi sono pugni in faccia e domani sarai costretta a chiuderti in un sacco nero perché vigerà la sharia". "Perdonalo... in fondo è una risorsa", commenta una donna; e c'è anche chi alza i toni: "Questo è quello che deve succedere ai buonisti che non capiscono nulla", "tanto non lo capite nemmeno a cazzotti".