Momenti di paura a Pisa, nel quartiere periferico del Cep, nel primo pomeriggio del 13 settembre. Su segnalazione di alcuni cittadini, la polizia è intervenuta alle 13.30 nei pressi di un supermercato per bloccare due uomini, che all'arrivo delle volanti si sono dati alla fuga. È allora che gli agenti hanno esploso dei colpi di pistola in aria. Come riporta La Nazione, una volta raggiunti, i due pregiudicati sono stati arrestati: sembra fossero in possesso di pistole con matricola abrasa.

Ancora non è chiaro se i due abbiano risposto al fuoco, ma - stando a fonti investigative - non ci sono comunque feriti. Ora i fermati si trovano in questura a disposizione dell'autorità giudiziaria.