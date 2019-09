Ha preso della droga e si è sentito male mentre era in gita a Cremona con alcuni studenti di una scuola media statale di Alassio (Savona), dove stava facendo una supplenza di un paio di settimane. Per questo un prete della città ligure è stato sospeso dagli incarichi pastorali e, spiega il vescovo di Albenga-Imperia Giacomo Borghetti, ora segue un programma terapeutico e riabilitativo.

Il vescovo: “Abbiamo concordato un piano terapeutico”

L’episodio risale a giugno, ma negli ultimi giorni la notizia si è diffusa. L’uomo, a quanto si apprende, quando si è sentito male è stato soccorso dagli studenti ed è stato portato in ospedale. "La vicenda è stata affrontata con tempestività. Non ci sono stati danni a terzi, soprattutto ai minori - ha spiegato il vescovo - Il soggetto è stato ripreso da me, abbiamo parlato e ovviamente abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero e devo dire che è molto collaborativo". “Mi sono stupito - ha aggiunto Borghetti - che notizie del genere escano soltanto ora".

“Si è reso conto di aver commesso un errore”

Il vescovo, però, non vuole sentir parlare di overdose: "Il termine overdose ha un significato clinico ben preciso - sottolinea Borghetti - Quella del malore è la versione più vicina alla verità". Se il sacerdote alla fine sarà o meno sospeso definitivamente dal proprio mandato pastorale "dipenderà dall'esito di questo percorso di recupero - ha spiegato il vescovo - Lui, comunque, mi sembra collaborativo, si è reso conto di aver commesso un errore. È come una persona che, saputo di aver contratto la polmonite, accetta di andare in ospedale, ed ora è convalescente".