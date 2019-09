Meteo, le previsioni di lunedì 9 settembre

F1, GP Italia: a Monza Leclerc in testa. DIRETTA

Il pilota Ferrari, partito in pole position, cerca di bissare il successo ottenuto in Belgio. Dietro il monegasco, le Mercedes di Bottas e Hamilton. Testacoda e contatto per Vettel, penalizzato e in fondo al gruppo. GP in diretta e in esclusiva su Sky Sport