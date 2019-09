Coppia scomparsa nel Piacentino, catturato Massimo Sebastiani

I Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza hanno localizzato e rintracciato Massimo Sebastiani, il 45enne sospettato di aver ucciso la 28enne Elisa Pomarelli. L'uomo, catturato a Piacenza, è stato portato in una caserma dell'Arma. Non ci sono ancora notizie della ragazza, che è irreperibile dal 25 agosto, giorno in cui ha pranzato in compagnia dell’uomo.

La scomparsa

Lo scorso 31 agosto la Procura aveva aperto un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani. I due erano stati visti insieme l’ultima volta il 25 agosto, mentre pranzavano in una trattoria sulle colline piacentine. Di lei non si è poi saputo più nulla, mentre il 45enne era stato visto da alcuni testimoni nel pomeriggio di quello stesso giorno, da solo e con gli abiti bagnati, prima di scomparire anche lui.