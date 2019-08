Continuano le indagini sulla scomparsa di Massimo Sebastiani, 45 anni, e di Elisa Pomarelli, 28, di cui si è persa traccia da tre giorni nel Piacentino, nella zona di Carpaneto. La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sequestro di persona, ma al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati. Previsto anche un sopralluogo del sostituto procuratore Ornella Chicca nella zona delle ricerche, compresa l'abitazione dell’uomo, che è stata posta sotto sequestro. I due erano stati visti a pranzo insieme domenica in una trattoria sulle colline piacentine e sui loro rapporti sono in corso accertamenti dei carabinieri. Intanto, proseguono senza soste le ricerche, al momento negative, per rintracciare l'uomo e la ragazza.

Un centinaio di uomini impegnati nelle ricerche

Dall’alba di oggi è stata scandagliata la zona attorno al comune di Gropparello. Sono impegnati nelle ricerche sul campo un centinaio di uomini tra carabinieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile e del soccorso alpino che stanno perlustrando (via terra e anche dall'alto con gli elicotteri) aree collinari e boschive, corsi d'acqua, torrenti e laghi. In azione anche i droni dei vigili del fuoco. Secondo alcune testimonianze, il 45enne era stato visto in quella zona da solo e con gli indumenti bagnati.

In corso accertamenti sul legame fra i due

Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri anche per approfondire il legame tra l'uomo e la ragazza. Per quanto riguarda la loro scomparsa non si esclude alcuna ipotesi. Erano stati i parenti della coppia, domenica notte, a dare l'allarme denunciando un allontanamento, a loro dire, anomalo. L’uomo aveva lasciato il cellulare in casa e l'auto posteggiata nella sua abitazione di campagna. I carabinieri, nelle scorse ore, avevano diffuso anche la foto della ragazza scomparsa descrivendone gli abiti che indossava al momento della scomparsa e i tratti fisici: alta circa 160 centimetri, maglietta nera con la scritta "Armani" e pantaloni beige. I militari invitano chiunque l'avesse notata ad avvisare immediatamente il Comando provinciale carabinieri di Piacenza o la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda ai seguenti numeri: 112, 0523 3411 (Comando provinciale CC. di Piacenza), 0523 244500 (Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda).