Continuano le ricerche di Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani, 47 anni, entrambi residenti a Carpaneto e scomparsi nel Piacentino da 48 ore. I due - lui operaio tornitore, lei impiegata nell'ufficio del padre che ha un'assicurazione in città - sono stati visti per l'ultima volta domenica 25 agosto mentre pranzavano in una trattoria sulle colline piacentine. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa.

L’uomo da solo e con gli abiti bagnati

Le operazioni di ricerca sono proseguite oggi con un elicottero e un nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, con l’obiettivo di scandagliare il fondo di alcuni specchi d'acqua e vasche di irrigazione nella zona di Sariano, nel comune di Gropparello. Alcuni testimoni, infatti, hanno riferito di aver visto Massimo Sebastiani in quella zona nel pomeriggio di domenica, da solo e con gli abiti bagnati. Gli investigatori cercano però anche di capire che tipo di legame ci fosse fra loro: non sembra fossero fidanzati, almeno ufficialmente, ma si conoscevano molto bene nonostante la differenza di età, come dimostrano alcuni selfie scattati insieme.

L’identikit di Elisa Pomarelli

Quando è scomparsa, Elisa Pomarelli indossava con una maglietta nera con la scritta “Armani” e pantaloni beige. È alta circa un metro e 60. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Piacenza ha diffuso la foto della ragazza e i militari invitano chiunque l'avesse notata ad avvisare immediatamente il Comando provinciale carabinieri di Piacenza o la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda ai seguenti numeri: 112, 0523 3411 (Comando provinciale CC. di Piacenza), 0523 244500 (Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda).

La foto di Elisa Pomarelli diffusa dai Carabinieri (Ansa)

La scomparsa

Il primo a lanciare l’allarme, nella notte tra domenica lunedì, è stato un parente dell’uomo, che ha chiamato il 112 segnalandone la scomparsa e spiegando che il 47enne ha lasciato a casa il cellulare e l'automobile. Nel frattempo, anche i parenti della 28enne ne hanno denunciato la scomparsa: la ragazza domenica pomeriggio sarebbe andata a Carpaneto Piacentino per poi svanire nel nulla.