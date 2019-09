Meteo, le previsioni del 4 settembre

Mercoledì 4 settembre sarà una giornata segnata da tempo variabile. Le previsioni meteo indicano al Nord qualche nube mattutina sulle zone Prealpine e la Val Padana. Una tendenza destinata a migliorare nel pomeriggio su tutti i settori. Al Centro dovrebbe essere una giornata con cieli sereni e soleggiati. Solo sulle zone Adriatiche potrebbe ancora esserci qualche annuvolamento e fenomeni piovosi. Al Sud invece, per mercoledì è attesa variabilità con rovesci e temporali diurni, soprattutto tra Calabria, Sicilia e parte del Salento (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Mercoledì sarà una mattinata di tempo stabile: cieli poco nuvolosi e sereni quasi ovunque, qualche nube solo su zone Prealpine e Val Padana. Nel pomeriggio e in serata proseguirà la tendenza di cieli limpidi. Temperature il lieve aumento, con massime comprese tra 24 e 29 gradi. A Milano qualche nuvola di mattina mentre nel resto della giornata spunterà il sole ma con temperature fresche. A Torino cielo con qualche nube, schiarite in serata.

Le previsioni al Centro

Al Centro prevarrà il bel tempo, con una giornata soleggiata tranne che una residua variabilità sulle zone Adriatiche. Al mattino le uniche nubi si avranno tra Abruzzo e Lazio. Dal pomeriggio in poi tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime oscilleranno tra 25 e 30 gradi. A Roma e Firenze ci sarà il sole per tutto il giorno.

Le previsioni al Sud

Il Sud sarà la zona con tempo più instabile: previsti rovesci e temporali sin dal mattino. Solo in Campania non dovrebbe piovere. Nel pomeriggio ancora maltempo su tutte le regioni con piogge e temporali tranne che in Puglia e Molise. Poi in serata il tempo instabile si concentrerà su Calabria e Sicilia con fenomeni anche intensi. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime tra 24 e 29 gradi. A Napoli nonostante le nubi nel pomeriggio si toccheranno i 30 gradi. A Palermo si alterneranno rovesci e temporali sparsi.