Meteo, le previsioni del 3 settembre

Sarà il Centrosud la zona maggiormente colpita dal maltempo nella giornata di martedì 3 settembre. La bassa pressione provocherà forti temporali sulle coste adriatiche al mattino. Le piogge saranno presenti anche in alcune zone tirreniche. Migliora invece al Nord, fatta eccezione per alcune zone della Romagna dove non si escludono fenomeni temporaleschi. Temperature in generale calo su tutta la Penisola.

Il tempo al Nord

Ampie schiarite rispetto al weekend a al lunedì in quasi tutto il Nord, specialmente nelle regioni della Liguria, Lombardia e Piemonte. Qualche pioggia in Emilia Romagna. Per quanto riguarda le città principali, a Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, possibile qualche addensamento pomeridiano che non dovrebbe comunque portare pioggia. La temperatura massima sarà di 28°C, la minima di 19°C. A Torino, situazione climatica piuttosto simile: variano soltanto la minima che sarà di 16°C.

Il tempo al Centro

Forti piogge e fenomeni temporaleschi colpiranno invece quasi tutto il Centro, specie nelle regioni adriatiche dove le temperature sono in forte in diminuzione con massime tra 24°C e 28°C. A Roma, cieli in prevalenza poco nuvolosi in mattinata, addensamenti e possibili piovaschi nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. A Firenze sarà sereno o comunque senza particolari addensamenti per l'intera giornata. Minima di 19°C.

Il tempo al Sud

Al Sud nuovo aumento dell'instabilità con acquazzoni e fenomeni temporaleschi, specie nelle ore pomeridiane. Temperature in sensibile calo, massime comprese tra 24°C e 29°C. A Palermo nubi in progressivo aumento che porteranno piogge già nel primo pomeriggio. Nel capoluogo siciliano la con massima sarà di 27°C. A Napoli tempo in prevalenza poco nuvoloso al mattino, possibili nuvole nelle ore centrali della giornata con deboli piogge.