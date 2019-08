Meteo, le previsioni del 1 settembre

Settembre inizia sotto la pioggia. Per domenica 1 settembre, temporali e acquazzoni sono previsti un po' in tutte le regioni d'Italia. Al mattino le nubi si addenseranno al Nord portando rovesci nel pomeriggio sulle catene montuose e sul Piemonte. Pioverà anche al Centro e al Sud soprattutto sulla fascia tirrenica e in Sardegna. Il maltempo porterà anche un calo delle temperature con massime che non supereranno i 31°C.

Le previsioni al Nord

Il Settentrione si sveglierà con cielo nuvoloso e il tempo peggiorerà dal pomeriggio con piogge e temporali su Alpi, Appennino e locali rovesci in Piemonte. Le massime si aggireranno tra i 28°C e i 31°C. Cieli in prevalenza poco nuvolosi a Milano con qualche addensamento nel pomeriggio e precipitazioni previste nella notte. La temperatura, nell'arco della giornata, varierà tra una massima di 31°C e una minima di 21°C. Nubi anche a Torino con progressivo peggioramento delle condizioni meteo e l'arrivo di piogge in serata.

Le previsioni al Centro

Piogge e temporali in Sardegna dal mattino e dal pomeriggio anche sulle regioni tirreniche e sull'Appennino nel Centro Italia. Nubi in aumento, ma senza fenomeni sull'Adriatico. Anche qui le massime varieranno tra i 28°C e i 31°C. Cielo coperto a Roma con possibili rovesci nel pomeriggio, ma nella Capitale persisterà l'allerta meteo per afa con temperature tra i 22°C e i 32°C. Allarme afa e stesse condizioni climatiche anche a Firenze.

Le previsioni al Sud

Nel Meridione tempo variabile sul Centro-Ovest della Sicilia, ma dal pomeriggio i temporali arriveranno anche sulle aree lungo la costa tirrenica e sull'Appennino. Massime in discesa tra i 27°C e i 31°C. Nubi in progressivo aumento a Napoli nel corso della giornata con deboli piogge al pomeriggio e mare poco mosso. Piogge e rovesci a carattere temporalesco anche a Palermo e temperature tra i 24°C e i 29°C. Venti deboli o assenti manterranno il mare quasi calmo.