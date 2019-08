Un uomo è stato arrestato nella notte per l'omicidio di Nicola Rinaldi, accoltellato mercoledì mattina a Bologna in via Frati, zona Pilastro. Si tratta di Luciano Listrani, 58 anni, vicino di casa della vittima e fin da subito principale sospettato per il delitto. Ad arrestarlo, la polizia, con l’ausilio del personale della squadra mobile e del reparto volanti.

L’aggressione

Nicola Rinaldi, 28 anni, è stato aggredito e ferito con un coltello, probabilmente all'interno di un condominio e forse per ragioni legate alla droga. Poi è morto in strada, in via Lodovico Frati al Pilastro, rione della periferia di Bologna. Lo stesso che, tra gli anni Ottanta e Novanta, è stato teatro di diversi fatti di cronaca e anche di uno dei delitti più efferati della Banda della Uno Bianca che, il 4 gennaio del 1991, uccise tre carabinieri.

Le tensioni con i residenti

Quando i residenti della via hanno visto il corpo del giovane riverso a terra hanno chiamato il 118, che ha allertato la polizia. Per Rinaldi, colpito con un fendente al collo, non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della Squadra Volante e della Mobile, accompagnati dagli specialisti della Scientifica, hanno già interrogato Listrani nella giornata di ieri. Quando la polizia ha accompagnato fuori dal condominio l'uomo e i familiari, si è però trovata improvvisamente un gruppo di residenti nell'androne del palazzo intenzionati ad aggredire il presunto autore del delitto. Alcuni agenti sono stati spintonati, è stata mandata in frantumi una vetrata dell'ingresso ed è stato necessario l'intervento di colleghi in tenuta antisommossa fare uscire il gruppo in sicurezza. Ieri è stata anche trovata l'arma del delitto: un coltello, ripulito e riposto in cucina. In via Frati, dove gli investigatori con il coordinamento del pm Marco Imperato, hanno condotto accertamenti fino al pomeriggio inoltrato, c'era anche la madre di Nicola Rinaldi, Anna: "Qui è nato e qui è morto mio figlio - ha detto - lui viveva con me, era ai domiciliari. Ho altre tre figlie femmine, dopo 30 anni mi era nato un maschio. E me lo hanno portato via", ha detto.