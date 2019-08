Meteo, le previsioni del 27 agosto

Martedì 27 agosto sarà una giornata prevalentemente soleggiata un po' in tutta Italia, a eccezione di qualche nube e sporadico temporale in alcune zone del Nord e del Centro del Paese. Le temperature restano stabili con massime tra i 28°C e i 32°C in tutte le regioni (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Sole soprattutto al mattino nel Settentrione, ma nel tardo pomeriggio arriveranno delle nubi a partire da Ovest, con possibili piovaschi sul Piemonte. Le temperature restano stabili con massime fino ai 32°C. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con qualche possibile addensamento dal pomeriggio-sera a Milano. Tempo variabile a Torino con nubi alternate a schiarite e deboli piogge nel corso della giornata. Il termometro oscillerà tra una minima di 19°C e una massima di 29°C.

Le previsioni al Centro

Giornata stabile e soleggiata nelle regioni centrali, salvo qualche isolato acquazzone diurno sull'Appennino centrale. Anche al Centro le massime oscilleranno tra i 28°C e i 32°C. Cielo sereno a Roma con deboli venti al mattino. Nella Capitale è prevista l'allerta meteo per afa. Giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa a Firenze, qualche stratificazione arriverà in serata.

Le previsioni al Sud

Sole, caldo e bel tempo soprattutto al mattino nel Meridione. Nel pomeriggio potrebbero arrivare annuvolamenti e occasionali temporali sui rilievi della Calabria e della Basilicata. Temperature stazionarie con massime tra i 28°C e i 32°C. Allerta meteo per afa a Napoli e a Palermo. Nel capoluogo campano splenderà il sole per l'intera giornata e la temperatura varierà tra una massima di 30°C e una minima di 23°C. In quello siciliano cielo sereno o poco nuvoloso con una massima di 30°C e una minima di 24°C.