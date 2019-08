Muore 34enne aggredita da un uomo nel Ferrarese

Una donna di 34 anni è morta nel Ferrarese dopo essere stata aggredita da un uomo. La vittima ha subito la violenta aggressione intorno alle 8.30 a Copparo, in provincia di Ferrara. È stata portata all'ospedale Sant'Anna di Cona, dov’è arrivata in condizioni gravissime, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Colpita con un corpo contundente

Secondo le prime informazioni, la 34enne sarebbe stata colpita con un corpo contundente da un uomo. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati i carabinieri e i militari del Ris. Sono in corso le indagini per chiarire come sono andate le cose e per capire i motivi dell’aggressione.