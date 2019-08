Meteo, le previsioni del 22 agosto

Meteo variabile per la giornata di giovedì 22 agosto. Al Nord cieli a tratti nuvolosi al mattino, mentre nel corso del pomeriggio arriveranno acquazzoni sparsi su Alpi e Prealpi. Al Centro, invece, sole durante la mattinata, ma successivamente sono attesi rovesci sulla dorsale appenninica. Al Sud bel tempo lungo le coste. Dopo l'ondata di caldo africano, sono in arrivo temperature più basse su tutta la Penisola (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord, dopo le nuvole del mattino, sarà la volta dei temporali su Alpi e Prealpi. Maggiori schiarite, invece, sono attese in pianura. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. A Milano, cielo sereno e temperature intorno ai 31 gradi, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Al Centro sole nella prima parte di giornata, ma annuvolamenti e rovesci temporaleschi arriveranno dal pomeriggio sulla dorsale appenninica. Anche in questo caso, per via dei temporali, temperature in calo, con massime tra 29 e 33 gradi. A Roma, giornata soleggiata mentre a Firenze potrebbe comparire qualche nuvola.

Le previsioni al Sud

Al Sud condizioni di bel tempo lungo le coste, ma variabilità pomeridiana e isolati acquazzoni sulle aree interne montuose. Temperature stabili, massime tra 30 e 34 gradi. A Napoli cielo sereno e 28 gradi, così come a Palermo.