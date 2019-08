Open Arms, migrante si getta in mare VIDEO

Altri nove migranti sono stati fatti sbarcare dalla Open Arms: otto per motivi di salute, una donna per accompagnare il marito. Ma a bordo della nave della Ong spagnola continua a crescere la tensione: stamattina, riferisce su Twitter il fondatore Oscar Camps, un uomo si è gettato in acqua ed è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera per recuperarlo. Era già accaduto nei giorni scorsi."Inizia così il 19esimo giorno di sequestro", ha scritto Camps, mentre la Ong denuncia: "La situazione a bordo si complica ogni minuto”. La nave è in mare da 19 giorni, a bordo restano ancora 99 persone. (Le telecamere di Sky Tg 24 si avvicinano alla nave: VIDEO).

Due migranti ricoverati per accertamenti

Tra le nove persone che sono state fatte scendere dalla nave, due sono state ricoverate; un uomo per un’aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo. Gli altri sette sono stati sono stati portati, con un pulmino, nell'hotspot: uno di loro ha la scabbia, gli altri sei avrebbero sintomi di depressione e problemi psicologici. "Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo - scriva la Ong su Twitter - è incapace di provare empatia per il dolore degli altri". (L'APPELLO DI RICHARD GERE)

Toninelli: portiamo noi i migranti in Spagna

Ieri la Ong, dopo un iniziale rifiuto, ha aperto all'ipotesi di approdare in un porto delle Baleari. Ma è scontro sulle modalità del trasferimento dei migranti. Toninelli, su Facebook, ha annunciato: “A questo punto facciamo un ulteriore passo in avanti: siamo disponibili a portare noi, con la nostra Guardia Costiera, nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti che sono a bordo della Open Arms". Ma la Ong ha replicato: "Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra, di affrontare 590 miglia e 3 giorni di navigazione, in condizioni meteorologiche peraltro avverse, con 107 persone stremate e 19 volontari molto provati che da più di 24 giorni provano a garantire quei diritti che l'Europa nega".

Open Arms: trasferimento in aereo o in traghetto

Due le proposte avanzate dalla ong: il trasferimento dei naufraghi in aereo o con traghetti di linea. "Per dare dignità a queste persone potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid - è l'idea lanciata da Camps e Gatti - Affittare un Boeing per 200 persone costa 240 euro a passeggero". L'alternativa, proposta dalla Ong, è l'uso di traghetti, e non di navi militari, "per fare viaggiare queste persone, stremate, in condizioni umane".

