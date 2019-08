Incendio in un capannone a Metaponto, nel Materano: morta una donna

Tragedia questa mattina in un capannone a Metaponto di Bernalda, nel Materano, usato come dimora da decine di migranti impegnati nella raccolta nei campi agricoli della zona. Nel rogo è morta una donna, che non è riuscita a mettersi in salvo finendo travolta dalle fiamme.

La vittima era di nazionalità nigeriana

Secondo le prime informazioni, la vittima è una donna nigeriana. Il corpo non è stato ancora recuperato poiché si trova in una posizione rischiosa a causa della presenza di alcune bombole di gas.

Indagini in corso

L’incendio ha distrutto i capannoni del sito industriale dell’ex “Felandina”. Sul posto sono giunte diverse squadre di soccorso e le indagini per ricostruire l’accaduto sono coordinate dal questore Luigi Liguori.

Il sindaco: dolore e rabbia

Il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, ha commentato così: "Prima di tutto viene il dolore che è priorità in una situazione complessa come questa, legata a un problema mondiale come quello dei migranti, che è gestito in primis dagli amministratori locali con pochi mezzi e tanti problemi da affrontare". "Occorre - ha aggiunto Tataranno - trovare delle alternative. Abbiamo scritto a tutti: al Governo, alle istituzioni locali, ma il problema è ancora qui. Attendiamo anche che il Demanio, proprietario degli immobili, provveda a murare gli accessi ai capannoni della ex Felandina.