Potrebbe essere un ragazzo di 17 anni il responsabile del ferimento del ragazzino francese di 12 anni colpito al volto da un cassonetto gettato dalla strada sovrastante la spiaggia di Bergeggi, Savona, nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Ad anticipare la notizia Il Secolo XIX. I carabinieri, che hanno interrogato tutti i giovani presenti quella notte nella vicina discoteca La Kava, avrebbero identificato l'autore del gesto a causa di alcune contraddizioni in cui è caduto durante l'interrogatorio.

12enne ancora in gravi condizioni

Il 12enne francese è ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Era in vacanza con la famiglia ed è stato centrato mentre dormiva in un sacco a pelo in tenda, riportando un grave trauma cranico facciale. Il padre del ragazzino, uno psicologo che vive con la moglie e altri due figli adolescenti in Alta Savoia, aveva lanciato un appello per individuare i responsabili del gesto, per colpa del quale "la vita di nostro figlio non sarà mai più la stessa", aveva detto.