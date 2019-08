Due poliziotti e un operaio sono rimasti feriti sull'autostrada A12, tra Sestri Levante e Lavagna, dopo essere stati travolti da un tir. E' accaduto domenica mattina: i due agenti e l'uomo, alla guida di un mezzo di soccorso stradale, si erano fermati per prestare aiuto a un automobilista rimasto bloccato in galleria. Proprio in quel momento è arrivato un Tir che ha travolto il furgone dell'assistenza stradale di Autostrade per l'Italia e l'auto della polizia stradale.

In gravi condizioni l'operaio del soccorso stradale

L'uomo alla guida del furgone, un 51enne di Sestri Levante, è stato trasportato con l'elicottero dei vigili del fuoco all'ospedale San Martino, dove è ricoverato in gravi condizioni. "E' politraumatizzato e le sue condizioni sono gravi" ha riferito l'ospedale spiegando che il ferito e' sedato. Secondo una prima ricostruzione è rimasto schiacciato tra un'auto e il furgone di soccorso. I due agenti della polizia stradale sono ricoverati all'ospedale di Lavagna per i traumi riportati ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un altro operatore del soccorso autostradale è già stato dimesso dall'ospedale di Lavagna.

L'autostrada riaperta nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova, dopo che sul luogo dell'incidente erano intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici. La coda di circa due chilometro formatasi dopo l'impatto e durante i soccorsi è stata gradualmente riassorbita.