Porto Sant’Elpidio, morta la bimba caduta in piscina domenica scorsa

Non ce l’ha fatta la bambina di quattro anni caduta in piscina domenica 21 luglio nel "Centro vacanze La Risacca" di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La piccola è morta dopo sei giorni di ricovero all’ospedale di Ancona. A darne notizia è stato lo stesso villaggio turistico attraverso la propria pagina Facebook: "Abbiamo appena ricevuto la notizia che la bimba che ha rischiato di affogare in piscina la scorsa domenica purtroppo non ce l'ha fatta. Tutto lo Staff si stringe nel dolore al fianco della famiglia della piccola. Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera". La piccola, di origini albanesi e residente in città, domenica era con il papà e il fratellino di 6 anni nella struttura elpidiense per passare una giornata di divertimento trasformata in tragedia. Sulla vicenda indagano i carabinieri che nei giorni scorsi hanno sentito diversi testimoni e soccorritori.

Le sue condizioni gravi fin da subito

La bambina, che era sfuggita al controllo dei genitori e che era stata ritrovata da alcuni bagnanti con il volto sott’acqua in seguito alle ricerche, era stata rianimata con il massaggio cardiaco dal 118 per poi essere trasferita, in condizioni gravissime, al Salesi di Ancona. Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente simile avvenuto nel giro di pochi giorni: nella notte tra il 24 e il 25 luglio, un bambino di tre anni di Maddaloni, in provincia di Caserta, è morto annegato nella piscina di un complesso turistico dove era in corso un ricevimento di nozze, mentre lo scorso 19 giugno un bambino di quattro anni è morto annegato nel parco divertimenti di Mirabilandia a Ravenna.