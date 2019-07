Pozzuoli, bimbo di quattro anni muore annegato in piscina

Un bimbo di quattro anni della provincia di Caserta è morto annegato nella piscina di un ristorante dove era in corso un ricevimento di nozze. E’ successo a Pozzuoli, nel Napoletano, la scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si è allontanato da solo, si è tuffato nella piscina ed è annegato. Soccorso immediatamente, è stato portato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

L'incidente a Mirabilandia

Lo scorso 19 giugno un bambino della stessa età è morto annegato nel parco divertimenti di Mirabilandia a Ravenna. Il piccolo era stato trovato riverso nella zona delle piscine, chiamata 'Mira beach', del complesso. Per l'episodio la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in cooperazione a carico della madre del piccolo e di altre nove persone tra cui il bagnino 18enne che ha soccorso il piccolo per primo, i responsabili a vario livello della sicurezza della struttura e del servizio di salvataggio e, infine, il direttore generale del parco e il direttore operativo.