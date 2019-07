Un violento nubifragio, con pioggia, grandine e forte vento si è abbattuto venerdì sera su Torino. Una donna è rimasta leggermente ferita sulla Tangenziale Nord per la caduta di tre alberi che hanno colpito diverse vetture. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e per consentire i soccorsi e le operazioni di pulizia sono stati chiusi i caselli di accesso a Settimo Torinese e Falchera.

Disagi e allagamenti

Nella periferia settentrionale della città si sono registrati allagamenti e la caduta di un albero ha colpito un'auto in sosta in viale Giulio Cesare. Problemi sono stati segnalati anche a Cirié a Venaria. A Torino resterà in vigore anche sabato l'allerta gialla per il maltempo che fa seguito a diverse giornate di caldo torrido.

Voli dirottati

Alcuni voli diretti a Torino nella sono stati dirottati per precauzione a causa del nubifragio. In particolare, i voli in arrivo a Caselle da Napoli e da Fiumicino sono stati dirottati su Genova, mentre il volo proveniente da Amsterdam ha fatto scalo a Malpensa.