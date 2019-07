Il sindaco del Comune di Saonara, in provincia di Padova, ha stabilito di sanzionare con una multa di 400 euro chi sarà sentito bestemmiare in pubblico. La "stretta" sul turpiloquio è stata decisa dall'amministrazione, e definisce nel testo le bestemmie in pubblico come "atti contrari alla pubblica decenza e alla sensibilità di persone terze presenti". Per il sindaco Walter Stefan "non è questione di fare la morale, è però necessaria un'educazione di base che ormai manca da troppo tempo".

Concetto esteso a tutte le religioni

Il sindaco ha precisato che il concetto di turpiloquio sarà esteso ad ogni credo religioso, "un fatto culturale che riguarda ogni divinità, vale per Allah, Buddha o Maometto". I cittadini verranno informati sulle sanzioni attraverso un volantino stampato in italiano, inglese, romeno e cinese.