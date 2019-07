Una giornata per rivendicare un diritto delle donne, per riportare l'attenzione su dibattiti che abbiano un contenuto e anche per provocare con ironia. Nasce con questo intento la manifestazione #freenipplesday che, sabato 27 luglio, invita le donne ad andare al lavoro, in ufficio, a fare la spesa senza reggiseno in segno di solidarietà a Carola Rackete (CHI È), la comandante della Sea Watch criticata qualche giorno fa per essersi presentata in procura senza indossare il reggiseno sotto la maglietta.

#Freenipplesday

Proponiamo una giornata in cui affermare il diritto di non indossare un reggiseno senza per questo essere presi meno sul serio", si legge sulla sua pagina Facebook dell'evento. Obiettivo del freenipplesday, si legge ancora sulla descrizione dell'evento, nasce con l'obiettivo di rivendicare "la necessità di un dibattito fondato su argomenti concreti" e per denunciare "l'ennesimo atto di prevaricazione sul corpo femminile". Ognuno, scrive Nicoletta Nobile, tra le organizzatrici della manifestazione "può portarla avanti singolarmente, non occorre riunirsi, quindi per noi sarebbe importante che possa arrivare a quante più persone possibile!".