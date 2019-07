Scajola indagato per peculato: uso personale dell'auto blu

L'ex ministro Claudio Scajola è di nuovo indagato. Questa volta l'accusa per l'ex titolare degli Interni e attuale sindaco di Imperia è peculato d'uso: insieme a lui è indagato dalla procura di Imperia anche il suo autista Gianfranco Vece. nel mirino della procura l'utilizzo dell'auto di servizio del Comune, una Audi A6, per scopi non istituzionali. "Non ho nulla da dire - ha detto all'ANSA Claudio Scajola -, in quanto credo che tutto si sia sempre svolto secondo le regole e il buon senso. Non capisco di cosa si parli, lo capiremo. Dalle parole del procuratore ho capito che c'è stato un esposto, valuteremo".