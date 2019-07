Perquisizione della Guardia di finanza di Milano a casa di Francesco Vannucci, l'ex bancario di Suvereto, in provincia di Livorno. Gli agenti sono arrivati poco prima delle 16 e hanno suonato il campanello all'abitazione chiedendo di parlare con Vannucci. Non è chiaro al momento se si tratti di una perquisizione "presso terzi". Se così fosse, l’ex bancario non sarebbe indagato. L’uomo, così come Gianluca Meranda, si è fatto avanti spontaneamente dicendo di aver partecipato all'incontro all'hotel Metropol di Mosca dove era presente anche Gianluca Savoini e che ha dato origine al caso giudiziario relativo ai presunti fondi russi alla Lega. Sulla vicenda, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intanto, ha dato la disponibilità a riferire in Aula al Senato il 24 luglio, sottolineando: "Quando le forze parlamentari chiamano, il governo risponde. Per la trasparenza nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti dei cittadini ho una concezione sacrale del Parlamento e delle istituzioni". Continua a negarsi invece il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Vannucci e Meranda alla cena con Savoini e i russi

Ieri, Vannucci ha contattato l’agenzia Ansa dicendo di essere stato presente al colloquio nell'albergo moscovita, dove si sarebbe svolta la presunta trattativa per un affare sul petrolio che doveva anche servire, stando a una registrazione, a far arrivare, da un lato, soldi alla Lega e dall'altro tangenti a funzionari russi. Vannucci ha, però, spiegato di essere stato presente "in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l'avvocato Gianluca Meranda", il legale romano che già nei giorni scorsi era venuto allo scoperto, e ha aggiunto: "Lo scopo dell'incontro era prettamente professionale e si è svolto nel rispetto dei canoni della deontologia commerciale. Non ci sono state situazioni diverse rispetto a quelle previste dalle normative che disciplinano i rapporti di affari". Nei giorni scorsi, Meranda aveva raccontato - sempre all'Ansa - di aver avuto con Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia e indagato per corruzione internazionale, "incontri precedenti" anche in Italia. "Durante il nostro incontro a Mosca, dove si è trattato di una normale operazione professionale - ha aggiunto - non era presente Matteo Salvini ed escluderei che lui sapesse qualcosa di questo incontro".

Vannucci: "Preferisco non fare dichiarazioni"

La villetta perquisita è la stessa dove Vannucci è nato e risiede insieme all’anziana madre. Stando a quanto ricostruito, Vannucci per un periodo avrebbe lavorato nell'agenzia Mps di Venturina (Livorno), paese confinante con Suvereto. In mattinata, mentre rincasava, Vannucci è stato intercettato dai giornalisti ma ha detto che ora preferisce “non fare dichiarazioni”. Quando i cronisti gli hanno chiesto se è davvero lui il Francesco dell’incontro all'Hotel Metropol, si è limitato ad allargare le braccia.

Data ultima modifica 17 luglio 2019 ore 18:20