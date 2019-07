Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato la disponibilità a riferire in Aula al Senato il 24 luglio sul caso dei presunti fondi russi destinati alla Lega. A riferirlo è stato prima il capogruppo Pd Andrea Marcucci al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. "È stata accolta la richiesta Pd", ha detto. La conferma è arrivata poi dal calendario approvato: l'intervento è previsto per le 16.30. Le modalità di svolgimento ancora non sono state specificate. Matteo Salvini: "Non riferisco sulla fantasia"

Scontro alla Camera tra Dem e maggioranza

Già in mattinata, alla ripresa dei lavori delle commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera sul decreto sicurezza bis, i parlamentari Dem hanno iniziato una serie di interventi a raffica per rallentare le operazioni e invocare la presenza in Aula del ministro dell’Interno Matteo Salvini. I Dem chiedono che il leader del Carroccio riferisca in Parlamento sul caso Russia. Quando i deputati del Pd hanno provato a bloccare i lavori sul decreto Sicurezza bis, si è acceso uno scontro con la maggioranza. Nel momento in cui la maggioranza ha provato a proseguire le votazioni, superando l'ostruzionismo Dem, i deputati Pd sono andati verso i banchi della presidenza. Secondo quanto riferito da esponenti dell’opposizione, la deputata Barbara Saltamartini "si è scagliata contro Enza Bruno Bossio, sbattendole giù il microfono".

Salvini: "Sono sereno, chiudano l'indagine"

Intanto, a margine di un'iniziativa a Roma, sulla richiesta di parlare in Parlamento della vicenda sui fondi della Lega, Salvini spiega: "C'è un'inchiesta aperta da mesi, bene, la chiudano. Siamo assolutamente tranquilli, aspettiamo con ansia la chiusura di queste indagini", ha detto il leader della Lega. "Quando vado all'estero, oggi vado in Finlandia, non è per affari ma per difendere l'interesse del mio Paese come quando vado a Washington, Mosca, Pechino, Tel Aviv. Se in Finlandia mi facessero una domanda sulla questione Russia non sarei imbarazzato, possono farti la domanda anche sui Fantastici 4 e risponderei con assoluta tranquillità", conclude.

Zingaretti: "Positivo Conte in Senato"

L'intervento programmato di Giuseppe Conte è stato accolto positivamente dal segretario del Pd Nicola Zingaretti: "La presenza del premier Conte al Senato, per riferire sulla vicenda Savoini, è un fatto positivo, perché, in una Repubblica parlamentare, è arrogante e anomalo che il governo non riconosca le prerogative del Parlamento". Ieri, 16 luglio, era stato lo stesso Nicola Zingaretti, a chiedere un chiarimento da parte del ministro Salvini sul caso Russia: "Non è nelle prerogative di un ministro sottrarsi alla volontà del Parlamento che chiede di ascoltarlo", aveva detto.

