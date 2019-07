Corruzione internazionale. È l'ipotesi su cui indaga la Procura di Milano che ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. L’indagine parte dalle inchieste giornalistiche del settimanale L'Espresso e del sito americano BuzzFeed. Il fascicolo è in mano al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro. Sono già state sentite alcune persone dalla Procura milanese.

M5S: "Chiediamo trasparenza"

"Cosa ne pensiamo del caso fondi? Siamo preoccupati per questa storia, l'apertura dell'inchiesta è una cosa da non sottovalutare", hanno sottolineato fonti del M5S interpellate sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. "Chiediamo trasparenza. Su questo governo non ci deve essere nessuna ombra, il Movimento non ha mai preso nessun finanziamento e mai lo prenderà, noi rispondiamo solo ai cittadini", hanno aggiunto.

Giorgetti: "Qualcuno getta discredito su Salvini"

"C'è gente un po' che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini", ha commentato il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, in merito alla vicenda Lega-Russia.

L’inchiesta e la replica di Salvini

Dopo le rivelazioni del settimanale italiano, anche il sito americano BuzzFeed è tornato sul tema, pubblicando la trascrizione di un audio che sarebbe stato registrato durante un incontro tra due russi e tre italiani. Nell’audio i cinque soggetti parlerebbero di un finanziamento da parte di Mosca destinato alla Lega: tra i protagonisti, ci sarebbe anche Gianluca Savoini, presidente dell'associazione Lombardia-Russia. Dopo la pubblicazione il ministro dell’Interno italiano ha annunciato di voler sporgere querela negando, così come Savoini, di aver “mai preso un rublo”.

Data ultima modifica 11 luglio 2019 ore 12:58