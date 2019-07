Il sito americano Buzzfeed ha pubblicato la trascrizione di un audio che sarebbe stato registrato durante un incontro tra due russi e tre italiani: l’argomento centrale della conversazione sarebbe un finanziamento da parte di Mosca destinato alla Lega. “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”, ha replicato secco Salvini in una nota. “Va tutto chiarito immediatamente”, attacca il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (LA TRASCRIZIONE DELL'AUDIO)

Tra i presenti all’incontro Gianluca Savoini

Secondo quanto riporta Buzzfeed, l’incontro sarebbe avvenuto il 18 ottobre 2018 all’Hotel Metropole di Mosca. Degli interlocutori, spiega il sito, solo uno è stato identificato: si tratterebbe, secondo il sito, di un “collaboratore di Salvini”, Gianluca Savoini. I tre russi invece non si sa chi siano, ma secondo quanto riporta il giornale americano parlano di Salvini definendolo “il Trump europeo”.

La trattativa e gli intermediari per il carburante

Secondo Buzzfeed, lo scopo “ufficiale” del meeting, durato un’ora e un quarto, sarebbe stato un accordo petrolifero ma, aggiunge il sito americano - chi parla nell’audio è piuttosto chiaro nel dire che l’obiettivo centrale era quello di sostenere la Lega, specialmente in vista delle elezioni europee. Sempre dall'audio si sentirebbero negoziare i termini di un accordo per inviare milioni di dollari frutto dei proventi del petrolio russo al partito di Salvini. Non sarebbe chiaro, specifica poi il sito, se il negoziato sia mai riuscito o se il Carroccio abbia mai ricevuto del denaro.

Il Pd: “Altro che prima gli italiani. Prima i russi”

"Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l'euro? Va tutto chiarito immediatamente", ha attaccato su Twitter il segretario Pd Nicola Zingaretti, seguito dalla vicesegretaria Paola De Micheli: "Il plenipotenziario di Salvini per gli affari con Mosca pizzicato a trafficare con i russi per ottenere finanziamenti per il suo partito e per influenzare il nostro voto? Caro Salvini vai a Mosca, ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi". “Salvini non può più tacere: dica la verità agli italiani su quanti soldi ha ricevuto illecitamente da Mosca e come ha usato quei soldi - aggiunge il dem Andrea Romano in una nota - L'accordo è per un finanziamento di 65 milioni di dollari alla Lega da ottenere grazie a manovre sui prezzi del petrolio. Le nuove prove pubblicate oggi confermano che i cosiddetti 'sovranisti' che oggi governano l'Italia sono al soldo (letteralmente al soldo) di una potenza straniera, che lavora ogni giorno per indebolire l'Italia e l'Europa. Altro che ‘sovranisti: siamo davanti ad un caso di tradimento dell'interesse nazionale italiano".