A una manciata di chilometri dall’incendio di sabato scorso, è scoppiato un altro rogo in Ogliastra, in Sardegna. Le fiamme hanno colpito Cea, non lontano dalla spiaggia, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Le fiamme, alimentate dal maestrale, si sono dirette verso alcune strutture turistiche e gli ospiti sono stati evacuati verso la spiaggia.

Le fiamme spostate dal vento di maestrale

Il vento di maestrale ha fatto propagare l’incendio verso due campeggi per camper e su una colonia dei salesiani. È subito scattata l’evacuazione. Sul posto sono intervenuti due elicotteri regionali e il super puma del Corpo forestale per cercare di domare le fiamme. Nonostante questo, però, il rogo si è spinto fino all’hotel Baia di Cea.

Preoccupazione per l'hotel, 40 ospiti in spiaggia

I 40 ospiti del resort, sulla collinetta retrostante la spiaggia, sono stati fatti allontanare a piedi verso il mare. C’è preoccupazione per un bombolone di gas presente all’interno della struttura, che la protezione civile sta cercando di mettere in sicurezza. Intanto tutte le strade della zona sono state chiuse per agevolare i soccorsi. "Qui perdo il lavoro di una vita. Ma quando arriva il Canadair?", ha detto all'Ansa la proprietaria dell'hotel. Il fuoco, intanto, sta distruggendo la macchia mediterranea attorno alle strutture turistiche evacuate.