Emergenza incendi in Sardegna. Sono diversi i roghi contro cui i vigili del fuoco stanno combattendo nella regione. Una delle situazioni più critiche è in Ogliastra, sulla costa orientale, in particolare in località Orrì a Tortolì. Le fiamme - che si sono sviluppate sulle colline dietro la località balneare - hanno minacciato case, spiagge e campeggi, che sono stati evacuati. Ora i vigili del fuoco stanno riportando la situazione sotto controllo e restano attivi solo due focolai sulla collina. “Siamo in piena emergenza”, aveva detto il sindaco di Tortolì Massimo Cannas.

Case, spiaggia e campeggi evacuati

Le abitazioni che sono state evacuate sono una ventina. Allontanati anche gli ospiti di alcune strutture ricettive, tra cui un agriturismo e due campeggi. Anche la spiaggia di Orrì, la più grande di Tortolì (è lunga diversi chilometri), è stata evacuata dopo che il vento ha cominciato a spingere il fumo verso i bagnanti. In azione, oltre alle squadre di terra, ci sono tre elicotteri regionali e i Canadair provenienti da Trapani e Napoli.