Non si arresta l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia negli ultimi giorni. Nella giornata di domenica 14 luglio è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, in particolare a Nord-Ovest (LE PREVISIONI). Sono attesi dal pomeriggio temporali, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per sei regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Molise e Puglia.

Piogge e grandine a Nord-Ovest

A Nord-Ovest si attendono temporali sparsi e localmente intensi. Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla serata alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati tra l'altro da grandinate e forti raffiche di vento. Una condizione che si dovrebbe protrarre anche a lunedì mattina, con un peggioramento che nel corso della giornata interesserà prima il Centro e poi il Meridione.

Psicosi grandine in Abruzzo

Dopo l'eccezionale ondata di maltempo che mercoledì scorso si è abbattuta su Pescara e su gran parte della costa adriatica, con una grandinata violentissima che ha provocato danni e feriti, in Abruzzo intanto è psicosi da grandine: in tanti stanno proteggendo come possibile le automobili. Così, lungo le strade, sono visibili veicoli protetti da coperte, materassi, cartoni e perfino canotti per il mare. Le foto dei mezzi stanno facendo il giro dei social. Sul web ci sono anche immagini scattate nelle stazioni di rifornimento, dove in tanti, per avere un riparo sicuro, hanno parcheggiato le automobili.