Tempo instabile sull’Italia, sabato 13 luglio. Al Nord sono previste nuvole sul Triveneto e in Emilia Romagna, con temporali locali. Mentre al Centro arriveranno le piogge, con temporali in diverse regioni tra cui Marche, Umbria e Toscana. Temperature in calo. Situazione migliore, invece, al Sud (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord irregolarmente nuvoloso su Triveneto ed Emilia Romagna con locali temporali, più diffusi nelle ore centrali, e ampie schiarite altrove. Temperature in calo da Est, massime tra 23 e 28. Bel tempo a Milano, dove le temperature arriveranno a toccare i 31 gradi. A Torino, invece, più nuvoloso.

La situazione al Centro

Al Centro instabile su Marche, Umbria e Toscana con temporali anche intensi in estensione serale a Lazio interno e Abruzzo. Anche in questo caso temperature in calo da Est, massime tra 23 e 28. A Roma attesa una giornata di sole con il termometro che potrà raggiungere i 31 gradi. Nuvoloso a Firenze ma temperature sui 32 gradi

Le previsioni al Sud

Al Sud prevale il bel tempo, a parte qualche instabilità durante il giorno sull’Appennino, mentre in nottata si attendono temporali sul Molise. Temperature stazionarie, con massime tra i 27 e i 32 gradi. A Napoli sereno, con temperature sui 28 gradi, così come a Palermo.