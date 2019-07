Le potenti raffiche di vento e i temporali che si sono abbattuti ieri sulle Marche hanno provocato danni e disagi in gran parte della regione. Particolarmente critica la situazione sul versante adriatico (IL METEO NELLE MARCHE - ALLERTA TEMPORALI). A Numana, località della Riviera del Conero, in provincia di Ancona, la spiaggia è stata devastata dal maltempo. Ombrelloni, sdraio e tavolini sono volati via e alcuni di essi sono finiti addirittura in mare. I danni sono evidenti anche dalle foto, scattate da un drone, pubblicate dalla pagina Facebook “Conero from above”. Qui invece le foto degli alberi scaraventati a terra dalla furia del maltempo: GALLERY.

Una regione in ginocchio

In ginocchio oltre alla Riviera del Conero anche il capoluogo, Ancona, colpito da una tempesta di acqua, grandine e raffiche di vento. La tromba d’aria ha creato parecchie difficoltà agli operai che stavano lavorando al porto. Il temporale è cominciato poco prima delle 18, quando il cielo si è improvvisamente rabbuiato. Danni anche Loreto in provincia di Ancona, dove un albero si è abbattuto su un padiglione dell’ospedale, come mostra la foto di Meteo Marche su Facebook. Pioggia e vento si sono abbattute anche in altre zone delle Marche, a cominciare da Pesaro, poco dopo le 17. Colpita anche la zona di Jesi. Ma anche in provincia di Ascoli Piceno, alcuni bagnanti sono fuggiti dalle spiagge all'arrivo della tempesta.