Temporali, grandinate e venti forti. Dopo l’ondata di caldo, in quasi tutta l’Italia è allarme maltempo (PREVISIONI). Oggi sono 14 le regioni dove sono previste criticità, secondo il bollettino della Protezione civile. Allerta arancione per rischio temporali nella Toscana centro meridionale, allerta gialla in gran parte della Lombardia, in Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, nel resto della Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, Basilicata, Calabria e Puglia. Ieri particolarmente colpito il versante adriatico nella zona marchigiana. Bagnanti e turisti hanno dovuto lasciare le spiagge nella provincia di Ascoli Piceno (foto in alto pagina FB Meteo Marche), una nave da crociera in costruzione nel porto di Ancona ha rotto gli ormeggi a causa delle raffiche di vento (METEO).

Allerta arancione in Toscana, scuole e parchi chiusi a Livorno

La zona maggiormente a rischio è la Toscana centro-meridionale. Il codice di allerta è passato da "giallo" ad "arancione" dalla mezzanotte di ieri e sarà così fino alle 13 di oggi. Codice giallo in tutte le restanti aree della Regione. Oggi a Livorno rimarranno chiuse scuole e parchi pubblici. Lo ha deciso il sindaco Luca Salvetti. La chiusura riguarda tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, "in riferimento alle attività didattiche e non che si stiano svolgendo in questo periodo", dice l'ordinanza, Chiusi tutti i centri estivi situati all'interno di strutture comunali, le ludoteche gestite dal comune e i parchi pubblici della città.

Allerta gialla in Liguria

Rovesci e l’ingresso di un fronte freddo hanno cambiato le temperature in Liguria. La nuvolosità e le precipitazioni hanno fatto abbassare la colonnina di mercurio, anche se già per oggi è previsto un nuovo possibile aumento. Ma anche nei prossimi giorni, giovedì e soprattutto domenica, le temperature in Liguria potrebbero ulteriormente fare registrare un calo.

Allerta gialla in Campania

Il maltempo non risparmia nemmeno il Sud. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta gialla per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico valido dalle 10 alle 18 di oggi sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio).